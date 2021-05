Seleção brasileira de atletismo é convocada para Sul-Americano

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou, no final da tarde desta segunda-feira (24), 79 atletas (39 homens e 40 mulheres) para representar o Brasil na 52ª edição do Campeonato Sul-Americano adulto, que acontecerá entre 29 e 31 e maio em Guayaquil (Equador).

A programação inicial previa a realização do torneio em Buenos Aires. Mas Argentina desistiu de sediar o evento por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Todos os atletas farão testes antes do embarque.

A ideia da CBAt é enviar uma equipe forte para tentar manter a longa hegemonia verde e amarela no torneio. A seleção masculina tem 32 vitórias em 51 edições. Inclusive, em Lima, em 2019, conquistou a 24ª vitória consecutiva. No feminino, das 40 competições já realizadas, as brasileiras ganharam também 32, sendo 25 de forma consecutiva.

O Sul-Americano de 2021 é especialmente importante, pois distribui pontuação expressiva e é uma excelente oportunidade para os atletas confirmarem vagas nos Jogos de Tóquio pelo ranking da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). Além disso, assegura vaga para o Mundial de Oregon (EUA). A delegação viaja na próxima quinta-feira (27) para Guayaquil, com escala em Manaus (AM).