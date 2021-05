Técnico Arteta lamenta saída confirmada de David Luiz do Arsenal

David Luiz, zagueiro do Arsenal, deixará o clube quando seu contrato vencer no mês que vem, disse o técnico Mikel Arteta nesta terça-feira (18), prestando homenagem ao jogador do Brasil. O zagueiro de 34 anos, que migrou do Chelsea em 2019, assinou uma renovação de uma temporada no ano passado e é um dos mais bem pagos do time.

"Tivemos conversas muito claras nos últimos meses", disse Arteta em uma coletiva de imprensa antes da visita do Arsenal ao Crystal Palace no Campeonato Inglês amanhã (19). "Ele deu seu melhor. Tentei ajudá-lo tanto quanto me foi possível, e o clube fez o mesmo". "Após algumas conversas, decidimos que é a melhor maneira de fazer isso agora."

Atualmente, Luiz está afastado por causa de uma lesão no tendão sofrida em um jogo contra o Newcastle United no início deste mês. Ele fez 73 atuações com o clube do norte de Londres em todas as competições.