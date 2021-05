Tênis: juízes de linha do US Open serão substituídos por tecnologia

O US Open não contará mais com juízes de linha, já que a Associação de Tênis dos EUA (USTA) disse nesta segunda-feira (24) que está adotando o uso da marcação de linha eletrônica em todas as quadras no último Grand Slam do ano.

A tecnologia de marcação de linha eletrônica também foi usada no US Open do ano passado, com exceção das arenas Arthur Ashe e Louis Armstrong, e ainda no Aberto da Austrália (uma mudança essencialmente bem-recebida pelos tenistas).

A USTA informou em um comunicado que sete dos nove torneios da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e da Associação de Tênis Feminino (WTA) nos EUA usarão a tecnologia em todas as quadras de competição em 2021.

“A USTA implantou a tecnologia de marcação de linha eletrônica para o Masters 1000 de Cincinnati e o US Open em 2020 em todas as quadras, exceto a Arthur Ashe e a Louis Armstrong”, acrescentou a entidade. “No total, a [tecnologia] Hawk-Eye Live fez mais de 314 mil chamadas de bola durante os dois torneios”, concluiu.