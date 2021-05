Vôlei de praia: brasileiros estreiam na Rússia no Circuito Mundial

Tainá/Victoria, time feminino que irá representar o Brasil nesta fase classificatória, será o primeiro a entrar em quadra nesta quarta-feira (26) na etapa de Sochi do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras terão pela frente Vitkauskaite e Virbickaite, da Lituânia, às 3h50 (no horário de Brasília). Na sequência, às 05h30, será a vez de Renato e Vitor Felipe entrarem em quadra. O adversário será o time russo Kuvichka e Kislytsyn. “Estamos bem preparados para a nossa estreia. Estamos treinando bem e nossas expectativas são as melhores possíveis. Nós sabemos das dificuldades, pelo fato da dupla ser nova, pelo nível do campeonato, porém nós esperamos dar o nosso melhor e conseguir boas colocações nessas etapas do Mundial”, disse o paraense Renato à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Às 7h10, Guto e Arthur terão o primeiro duelo em Sochi. Os adversários sairão de um jogo eliminatório prévio. Independentemente disso, o mais experiente da dupla, Guto, está agradecido por mais essa oportunidade. “Muito feliz em estar aqui na Rússia para mais um Mundial 4 estrelas no meio dos melhores atletas do mundo. Estamos com uma expectativa enorme e muito confiantes”, disse Guto.

Os outros cinco times brasileiros (André/George, Alison/Álvaro, Ágatha/Duda, Bárbara/Carol e Talita/Taiana) já entrarão diretamente na fase principal do torneio.