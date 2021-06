Barcelona contrata Emerson em negociação com Betis e Atlético-MG

O Barcelona anunciou a contratação do lateral-direito brasileiro Emerson, do Bétis, nesta quarta-feira (2), utilizando a opção de recomprar o jogador com o qual assinou inicialmente dois anos e meio atrás.

O Barça comprou Emerson, de 22 anos, do Atlético Mineiro em janeiro de 2019, em um negócio que o time catalão descreveu como um "acordo de três partes" com o Bétis e o Atlético.

O Barcelona não revelou os detalhes financeiros da transferência, mas o jornal espanhol Marca disse que o clube concordou em pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) para levá-lo ao Camp Nou, enquanto o Bétis ficará com 20% da renda de qualquer venda futura.

👋 Bem-vindo, @Emerson_Royal22! 🇧🇷



O FC Barcelona comunicou o Betis que exercerá o seu direito de recuperar o lateral brasileiro Emerson Royal a partir do dia 1 de julho. O jogador atuou por empréstimo no clube andaluz nas duas últimas temporadas.



💙❤️ #EmersonCuler

Emerson fez 79 partidas em todas as competições com o Bétis, marcando cinco gols e fazendo dez assistências.

Ele jogou mais minutos do que qualquer jogador do Bétis na última temporada, e o time de Sevilha terminou na sexta colocação do Campeonato Espanhol, classificando-se para a Liga Europa.

O lateral-direito é o terceiro jogador que o Barça acrescenta ao elenco para a próxima temporada, já tendo contratado o atacante Sergio Agüero e o zagueiro Eric Garcia como agentes livres depois de ambos encerrarem seus contratos com o Manchester City.

Segundo reportagens da mídia espanhola, o time também cobiça o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum, que também encerrou o contrato com o Liverpool, e o atacante holandês Memphis Depay, que não tem mais contrato com o Olympique de Lyon.