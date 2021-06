Basquete: Brasil supera Canadá e leva bronze na Copa América feminina

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou neste sábado (19) a medalha de bronze na AmeriCup, a Copa América da modalidade, ao derrotar o Canadá por 87 a 82 em San Juan (Porto Rico). A armadora Tainá Paixão e a pivô Clarissa anotaram 19 pontos cada e foram os destaques da equipe do técnico José Neto, que repetiu a campanha de 2019.

Que time guerreiro e talentoso! ⛹🏿‍♀️🇧🇷



Levou o🥉na Copa América após 2 OT. E devolveu a derrota pro 🇨🇦 na 1ª fase.



𝗙𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦

🇧🇷118 x 43🇸🇻

🇧🇷79 x 56🇨🇴

🇧🇷67 x 71🇨🇦

🇧🇷77 x 56🇻🇮



𝗠𝗔𝗧𝗔-𝗠𝗔𝗧𝗔

🇧🇷90 x 59🇻🇪

🇧🇷60 x 71🇺🇸

🇧🇷87 x 82🇨🇦



A imagem que fica 👇👇



📸@FIBA pic.twitter.com/Ot5fd0iwIJ — Time Brasil (@timebrasil) June 20, 2021

Depois de ir para o intervalo cinco pontos atrás, o Brasil voltou soberano para o segundo tempo, ganhando o terceiro quarto por 29 a 9 e abrindo 15 pontos de vantagem antes do quarto e último período. As brasileiras, porém, caíram de produção nos dez minutos finais e permitiram às canadenses empatarem em 68 a 68, levando o duelo para a prorrogação. A igualdade prevaleceu no primeiro tempo extra (77 a 77). No segundo, a seleção nacional, enfim, conseguiu descolar das rivais no marcador para garantir a vitória e a medalha de bronze.

As brasileiras encerraram a competição com cinco vitórias e duas derrotas. Um dos tropeços, na primeira fase, foi justamente para as canadenses, por 71 a 67. O outro foi na semifinal, diante dos Estados Unidos, por 71 a 60.

A classificação à semifinal já havia garantido o Brasil no torneio classificatório para o Mundial do ano que vem, na Austrália. A competição ainda não foi agendada.