Basquete: seleção feminina vence segunda partida na Copa América

Na tarde deste sábado (12), a seleção feminina de basquete venceu a segunda partida na Copa América da modalidade disputada em San Juan, El Salvador. Depois da bater El Salvador na estreia por 118 a 43, as comandadas de José Neto ganharam da Colômbia por 79 a 56. O Brasil lidera a chave A. Ao lado da equipe verde e amarela, o grupo tem Ilhas Virgens, Canadá, Colômbia e El Salvador.

Vencemos mais uma!



Com um terceiro quarto avassalador, o Brasil venceu bem a Colômbia pelo segunda rodada da AmeriCup feminina por 79 a 56, em San Juan!



🏀 Tainá Paixão - 17pts e 4ast

🏀 Patty Teixeira - 13pts e 2ast

🏀 Érika de Souza - 11pts e 11reb



Vamos por mais! pic.twitter.com/6IReEVDuXZ — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 12, 2021

Na chave B estão Estados Unidos, República Dominincana, Porto Rico, Argentina e Venezuela. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, quando cruzam com os da outra chave. Os semifinalistas, além de continuarem brigando pela taça, estarão no Pré-Mundial de fevereiro de 2022.

No jogo deste sábado, a principal cestinha foi Manuela Rios, da Colômbia, com 18 pontos. Pelo lado nacional, Tainá Paixão chamou atenção com 17 acertos. A pivô Erika Souza também teve grande destaque com o duplo-duplo composto por 11 pontos e 11 rebotes.

A próxima partida será contra o Canadá às 16h10 neste domingo (13).