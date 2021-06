Basquete: Brasil vence Polônia em amistoso antes do pré-olímpico.

Na tarde desta terça-feira (22), em Gliwice, na Polônia, a seleção brasileira masculina de basquete venceu o selecionado local por 68 a 65. O jogo foi o primeiro teste do time do técnico Aleksandar Petrovic antes do Pré-Olímpico da modalidade, que será disputado em Split, na Croácia. Os destaques do time verde e amarelo foram o ala Léo Meindl, com 10 pontos e sete rebotes, o armador Vitor Benite, com 10 pontos, e o também armador Georginho, com 10 pontos e seis rebotes.

Fim de jogo! E vitória no primeiro teste para o Pré-Olímpico de Split!



Brasil 68

Polônia 65



CABOCLO 9pts e 10reb

LEO MEINDL 10pts e 7reb

BENITE 10pts

GEORGINHO 10pts e 6reb#PorTóquio pic.twitter.com/SUhXTgZmrd — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 22, 2021

Na primeira parcial, o Brasil já conseguiu abrir uma boa vantagem, 18 a 5. No intervalo, apesar de uma reação polonesa no segundo quarto, o placar ainda era folgado a favor do Brasil, apontando 38 a 26. No final da terceira parcial, já com uma equipe bastante mexida, o time verde e amarelo seguia na frente. O placar apontava 55 a 45. O último quarto foi de administração dos brasileiros e da seleção polonesa tentando forçar o ritmo. No final, o placar ficou em 68 a 65 para o Brasil.

Nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), os times voltam a se enfrentar. "Esses jogos servem para dar quadra a alguns jogadores como Cristiano Felício e Anderson Varejão, que jogaram pouco no ano. E também para tirar algumas das poucas dúvidas que tenho. No segundo duelo, já quero colocar um time mais próximo ao que teremos em Split", disse o treinador à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBB).

Após os dois jogos contra a Polônia, o técnico Aleksandar Petrovic fará um corte na equipe, ficando com 14 atletas. O embarque para a Croácia ocorre no dia 25. Em Split, mais dois jogadores serão cortados, totalizando os 12 brasileiros que farão parte do time. A estreia no Pré-Olímpico, na cidade de Split, acontece no dia 29 contra a Tunísia, às 15. No dia 30, o rival é a Croácia. Os dois melhores desse triangular avançam para pegar os dois primeiros entre Alemanha, Rússia e México. O campeão de um grupo pega o vice de outro e vice-versa. Na final, os vencedores desses jogos se enfrentarão. Apenas o campeão, que será conhecido no dia 4 de julho, vai aos Jogos de Tóquio.