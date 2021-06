Basquete: Brasil vira no último quarto e vence Polônia pela 2ª vez

A seleção brasileira masculina de basquete venceu nesta quarta-feira (23) a Polônia, por 85 a 79, pela segunda vez consecutiva, no últimos de dois amistosos antes da estreia no Pré-Olímpico. A equipe fará o o primeiro jogo contra a Tunísia, na próxima terça-feira (29), às 15h, em Split (Croácia). O Prè-Olímpico será a última chance de a seleção masculina conquistar a vaga nos Jogos de Tóquio (Japão). A equipe feminina não se classificou para Tóquio 2020.

VENCEMOS MAIS UMA!



Polônia 79

Brasil 85



MEINDL 23pts e 9reb

YAGO 13pts e 3ast

ALEX 10pts



Que venha Split! #PorTóquio pic.twitter.com/OFN4iRu7Xo — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 23, 2021

Hoje (23) a seleção não começou bem a partida, ao contrário do embate de ontem (22), quando se manteve a frente do placar durante quase todo duelo, selando a vitória por 68 a 65. No primeiro quarto quem levou a melhor foram os poloneses, por 27 a 17. Ao final do segundo quarto, a vantagem europeia era de dois pontos: 44 a 42. Na sequência, a Polônia manteve vantagem, fechando o terceiro quarto em 66 a 57. Foi quando veio a virada verde e amarela no último quarto. Com uma atuação de gala do ala Léo Meindl, que marcou 23 pontos e conseguiu nove rebotes, o Brasil finalizou o jogo em 85 a 79. Outro bom nome do time nacional foi o armador Yago, com 13 pontos e três assistências.

O técnico Aleksandar Petrovic conta atualmente com 15 atletas, mas terá de cortar um jogador antes do embarque da seleção para a Croácia na sexta (25). Outros dois jogadores serão cortados já na Croácia, antes mesmo da estreia da seleção no Pré-Olímpico. Ao todo a equipe brasileira contará com 12 jogadores.

Após estreia contra a Tunísia, a seleção encara a anfitriã Croácia no próximo dia 30. Os dois melhores desse triangular avançarão e terão pela frente os dois primeiros colocados da chave com Alemanha, Rússia e México. O campeão de um grupo pega o vice de outro e vice-versa. Na final, os vencedores desses jogos se enfrentarão. Apenas o campeão, que será conhecido no dia 4 de julho, vai aos Jogos de Tóquio.