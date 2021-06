Brasil atropela Sérvia e mantém boa fase na Liga das Nações de Vôlei

Diante de um adversário sem os principais nomes, a seleção brasileira feminina de vôlei não deu chances ao azar e passou por cima da Sérvia, pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei, que está sendo disputada em Rimini (Itália). O Brasil fez 3 a 0, parciais de 25-12, 25-14 e 25-13, em 1h20 de partida. A seleção dirigida por Zé Roberto Guimarães tem agora seis vitórias em sete partidas.

#LigaDasNações #VNL 🇮🇹

Mais uma VITÓRIA!!! 🤩 Na abertura da terceira semana, o BRASIL venceu a Sérvia por 3 a 0, sem dificuldades, com parciais de 25/12, 25/14 e 25/13!!

Uma máquina de pontos na Liga das Nações!! Parabéns, seleção brasileira!!

💪🇧🇷🏐💛



Foto: @volleyballworld pic.twitter.com/VmJfRSMrFl — CBV (@volei) June 6, 2021

As principais pontuadoras do Brasil foram a oposta Tandara, com 12 pontos, e a ponteira Fernanda Garay, com 11. Com uma equipe muito jovem, a Sérvia não apresentou resistência, sequer conseguindo atingir os 15 pontos em nenhum dos três sets.

O próximo compromisso da seleção é diante da Bélgica, nesta segunda-feira (7), a partir das 16h (horário de Brasília). A terceira semana será encerrada com o duelo contra a China, na terça-feira, às 11h.

A Liga das Nações reúne 16 seleções, que se enfrentam em 15 rodadas (divididas em cinco semanas de três jogos cada) na fase classificatória. As quatro primeiras avançam às semifinais. Neste momento, o Brasil, com apenas uma derrota, para os Estados Unidos, figura na terceira posição.