Thiago André conquista índice olímpico nos 800 metros

Mais um atleta brasileiro atingiu o índice olímpico no atletismo. Thiago André, de 25 anos, correu os 800 metros em 1min44s92, se enquadrando na marca exigida pela World Athletics (federação internacional de atletismo), que era de 1min45s20. O tempo rendeu a ele a vitória no Torneio Atletismo Paulista, realizado em São Paulo. A marca é a 14ª no ranking mundial e a 11ª no ranking olímpico de 2021.

🚨 VAGA OLÍMPICA 🚨



Thiago André fez o índice olímpico nos 800m 🏃🏿‍♂️, em São Paulo



1:44.92, abaixo da marca de 1:45.20 exigida pela @WorldAthletics



Por enquanto, a vaga é do 🇧🇷



Mas tem tudo para ser de Thiago 👏



📸Wagner Carmo/CBAt pic.twitter.com/kj3RYVxsTe — Time Brasil (@timebrasil) June 6, 2021

Thiago, natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, esteve nos Jogos do Rio, mas na prova dos 1.500 metros. Ele tem esperanças de conseguir vaga em Tóquio também nesta distância, pela cota por pontos. Ele atualmente é o 35º do mundo, e 45 atletas farão parte do programa da prova na Olimpíada.

O tempo de Thiago André registrado em São Paulo ainda não é o melhor da carreira dele. Em 2017, ele correu os 800 metros em 1min44s81. Recentemente, ele venceu tanto os 800 quanto os 1.500 metros no Sul-Americano de Guayaquil, que se encerrou na última segunda-feira (31).