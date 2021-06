Bruno Soares e Marcelo Melo disputarão Olimpíada juntos pela 3ª vez

Os mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo foram confirmados na chaves de duplas da Olímpíada de Tóquio (Japão). A classificação deles foi anunciada nesta segunda-feira (28) pela Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês). Os parceiros asseguraram presença em Tóquio pelo ranking mundial de duplas, do último dia 14, fim do prazo para classificação por pontos. Soares aparece com 13º colocado e Melo ocupa a 18ª posição.

Será a terceira vez que Soares e Melo disputarão juntos os Jogos Olímpicos: eles atuaram lado a lado na edição de Londres (Inglaterra) e na Rio 2016 - em ambas seguiram até as quartas de final.

“Estou muito feliz mesmo em poder fazer parte dos Jogos Olímpicos mais uma vez, é o objetivo de qualquer atleta. É uma honra poder representar o Brasil em Tóquio," disse Soares, por meio da assessoria de imprensa.

A dupla busca uma medalha inédita para o país na modalidade e já planejou os últimos dias de preparação antes de Tóquio 2020.

"A nossa preparação vai ser feita em Belo Horizonte, eu e o Marcelo vamos voltar para o Brasil assim que Wimbledon acabar e então focaremos 100% nessas duas, três semanas antes dos Jogos Olímpicos. Vamos trabalhar duro juntos e estamos totalmente motivados. Com certeza é o nosso maior objetivo neste ano. Chegamos perto no Rio e em Londres e agora vamos ter uma nova oportunidade”, completou Soares.

Na chave de simples, o país será representado pelo cearense Thiago Monteiro e pelo mineiro João Menezes. As partidas de tênis estão programadas para começar em 24 de julho, no Ariake Tennis Park, na capital japonesa.