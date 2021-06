Carlo Ancelotti assume como técnico do Real Madrid pela segunda vez

Carlo Ancelotti assumiu como técnico do Real Madrid pela segunda vez depois de deixar o Everton, anunciaram os dois times nesta terça-feira (1). O italiano, que já havia comandado o Real entre 2013 e 2015, firmou um contrato de três anos no Bernabeu e substitui Zinedine Zidane, que partiu no mês passado.

Ancelotti treinava o Everton desde dezembro de 2019, levando o clube de Goodison Park à décima colocação do Campeonato Inglês na última temporada.

Dono de um dos melhores currículos do futebol mundial, ele conquistou a Liga dos Campeões com o Real em 2014, ajudando os espanhóis a obter sua famosa "Décima" coroa europeia, mas foi demitido 12 meses depois.

O treinador, de 61 anos, é um de três a ter vencido a Liga dos Campeões três vezes – os outros foram Bob Paisley, ex-técnico do Liverpool, e Zidane. Ele também levou o Milan a glória em 2003 e 2007.

Ancelotti ainda treinou Juventus, Chelsea, Paris St Germain e Bayern de Munique durante sua carreira de 26 anos.

"Carlo Ancelotti será o novo técnico do time principal nas próximas três temporadas", informou um comunicado breve do Real Madrid.

Ele assinará o contrato e será apresentado à mídia nesta quarta-feira (2) .