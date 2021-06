Covid-19: com subida de casos, São Petersburgo endurece regras na Euro

As autoridades de São Petersburgo estão endurecendo as restrições agora que a cidade russa recebe torcedores de futebol estrangeiros para partidas do Campeonato Europeu mesmo registrando um número crescente de casos de covid-19.

A Rússia registra um salto recente de casos do novo coronavírus ao mesmo tempo em que continua a sediar grande eventos internacionais, e suas duas maiores cidades estão anunciando medidas adicionais para conter a pandemia.

"Estamos contentes de dar as boas-vindas a torcedores de futebol de cidades e países diferentes", disse Alexander Beglov, o governador de São Petersburgo, em um comunicado na noite deste domingo (13) . "Infelizmente, descobriu-se que um número considerável de pessoas está negligenciando exigências de segurança durante os primeiros eventos públicos ligados à Euro 2020".

São Petersburgo, que sediará sete partidas da Euro 2020, incluindo uma das quartas de final, está autorizada a ocupar 50% de seu estádio. Beglov disse que limitar o número de torcedores não teria nenhum efeito se máscaras fossem usadas na entrada do estádio, mas descartadas nas arquibancadas.

Autoridades municipais disseram que fecharão a maioria das praças de alimentação, ordenarão que os restaurantes fechem entre 2h e 6h e limitarão o número de pessoas autorizadas a participar de eventos públicos em locais fechados e a céu aberto a partir de quinta-feira.

Os organizadores da área dos torcedores da cidade disseram ter comprado 10 mil máscaras médicas adicionais para distribuir aos visitantes. Os serviços de entrega na área dos torcedores fecharão a partir de quinta-feira, mas bebidas continuarão a ser vendidas, disseram autoridades municipais.