Cruzeiro perde para CRB e cai para lanterna da Série B

Mesmo jogando no estádio do Mineirão, o Cruzeiro foi superado por 4 a 3 pelo CRB na noite deste domingo (6) pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com este resultado, a Raposa caiu para a lanterna da competição. Para o Galo o triunfo representou a quarta posição da classificação.

O time alagoano nem deu tempo para o Cruzeiro entrar no jogo. Logo aos 4 minutos a equipe alagoana abriu o placar graças a gol de cabeça do volante Marthã após cobrança de escanteio de Diego Torres. Quatro minutos depois a Raposa conseguiu deixar tudo igual, quando Airton aproveitou cruzamento de Raúl Cáceres para cabecear.

Mas o CRB contava com o bom momento de Diego Torres. Aos 31 minutos o camisa 10 argentino cobrou falta com perfeição para deixar o Galo na frente novamente.

O placar só voltou a mudar na etapa final, quando, aos 6 minutos, após chute para a frente de Diogo Silva, Hyuri dominou para marcar para a equipe alagoana. Porém, a Raposa não venderia a derrota fácil, e descontou aos 13 minutos com o lateral Ramon depois de cobrança de escanteio.

E o Cruzeiro chegou a sonhar com o primeiro ponto na atual edição da Série B, quando Matheus Barbosa deixou tudo igual aos 40 minutos. A questão é que, dois minutos depois, Jean Patrick acertou um belo chute para garantir a vitória final do Galo.

A Raposa volta a entrar em campo pela Série B no próximo sábado (12), quando recebe o Goiás no Mineirão. No mesmo dia, o CRB enfrenta o Confiança no Rei Pelé.