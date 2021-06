Vasco e Ponte Preta empatam em 1 a 1 pela Série B do Brasileiro

Não foi desta vez que o Vasco conseguiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, o Cruzmaltino empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta pela segunda rodada da competição.

2T | 49 min: Termina o jogo no Majestoso.



Ponte Preta 1 x 1 Vasco#PONxVAS (1x1)#VamosPonte pic.twitter.com/ab9Md6bMJg — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) June 6, 2021

Após a igualdade com a Macaca nesta rodada, e a derrota para o Operário na estreia da competição, o Vasco ocupa a 18ª posição (dentro da zona de rebaixamento), com apenas 1 ponto. Já a equipe de Campinas é a 14ª colocada.

Após um primeiro tempo no qual a equipe da casa dominou, o Vasco conseguiu abrir o marcador aos 10 minutos da etapa final graças a cobrança de pênalti do artilheiro argentino Germán Cano. Mas a Ponte Preta não demorou a deixar tudo igual. Três minutos depois Renatinho aproveitou sobra de bola para vencer o goleiro Vanderlei.

A Ponte Preta volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta-feira (11), quando visita o Sampaio Corrêa. Um dia depois o Vasco visita o Brasil de Pelotas.