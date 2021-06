Vasco supera Boavista por 1 a 0 pela Copa do Brasil

O Vasco derrotou o Boavista por 1 a 0, na noite desta terça-feira (1) no estádio de Bacaxá, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

VENCE O VASCO! 👊🏾💢



Com este resultado, o Cruzmaltino pode até mesmo empatar no jogo de volta (programado para a próxima quarta no estádio de São Januário) que garante vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de vitória do Verdão de Saquarema por apenas um gol, a partida vai para a disputa de pênaltis.

O triunfo do Vasco foi garantido graças a um gol de Sarrafiore, alcançado aos 44 minutos do primeiro tempo. O meio-campista aproveitou uma bola que sobrou, após jogada trabalhada envolvendo Zeca e Morato, para marcar.

Derrota do São Paulo

Também nesta terça, o São Paulo foi derrotado, por 3 a 2, pelo 4 de Julho, em partida realizada no estádio Albertão, em Teresina.

Jogando em casa, a equipe da casa abriu o placar logo aos 8 minutos, quando Orejuela marcou contra. Mas o São Paulo conseguiu igualar aos 21 minutos, graças a um toque de cobertura do atacante Eder.

E o Tricolor conseguiu a virada, aos 29 minutos, novamente com um gol do atacante com passagem pela seleção italiana. Mas o 4 de Julho continuou em busca do empate, e o alcançou quando Orejuela falhou novamente e Gilmar Bahia ficou livre para marcar.

Na etapa final, a equipe da casa conseguiu o gol da vitória graças a um toque de cabeça do volante Rômulo.

Agora, o São Paulo precisa vencer por dois gols de vantagem na próxima terça-feira no estádio do Morumbi para avançar. Vitória do Tricolor por apenas um gol leva para a disputa de pênaltis. O empate é do 4 de Julho.