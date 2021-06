Série B: Goiás derrota Confiança por 2 a 0

O Goiás derrotou o Confiança por 2 a 0, nesta sexta-feira (4) no estádio da Serrinha, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 4 pontos.

🇳🇬 VITÓRIA ESMERALDINA!



O Verdão vence o Confiança em casa, por 2️⃣ a 0️⃣, com gols marcados por Alef Manga e Bruno Mezenga!



Com o revés na segunda rodada da competição nacional, o time sergipano fica na sexta posição com três pontos.

A vitória do Esmeraldino foi alcançada graças a gols de dois artilheiros de campeonatos estaduais, Alef Manga (Carioca) e Bruno Mezenga (Paulista).

Na próxima rodada da competição, o Goiás visita o Cruzeiro no dia 12 no Mineirão. Na mesma data o Confiança mede forças com o CRB no Rei Pelé.