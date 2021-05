Gols de fora da área dão vitória ao Coritiba sobre Avaí pela Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 começou melhor para o Coritiba do que para o Avaí. Neste sábado (29), o Coxa superou os atuais campeões de Santa Catarina por 2 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba, pela rodada de abertura da competição. O resultado encerrou uma invencibilidade de 15 jogos do Leão da Ilha.

Os arremates de fora da área foram decisivos para o Coxa sair vitorioso. Aos 13 minutos, o atacante Waguininho arrematou próximo à meia-lua. A bola desviou no zagueiro Alan Costa e saiu do alcance de Gledson, parando nas redes. Na etapa final, aos sete minutos, foi a vez do volante Val soltar a bomba e surpreender o goleiro avaiano, definindo o marcador.

Na segunda rodada da Série B, o Coritiba visita o Botafogo às 21h (horário de Brasília) do próximo sábado (5), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, um domingo (6), às 20h30, o Avaí recebe o Vila Nova na Ressacada, em Florianópolis. Antes, na quinta-feira (3), o Leão da Ilha tem compromisso na terceira fase da Copa do Brasil, em casa, contra o Athletico-PR, às 19h. Até por isso, a equipe catarinense atuou com várias mudanças (oito) em relação ao time que foi titular na conquista estadual de quarta-feira (26).

Também neste sábado, CRB e Remo empataram por 2 a 2 no Rei Pelé, em Maceió. O volante e capitão Lucas Siqueira, aos dez (de cabeça) e aos 20 minutos (no rebote de um chute do meia Marlon, em posição de impedimento), colocou o Leão Azul - de volta à Série B após 13 anos - à frente no placar.

Ainda na etapa inicial, aos 26 minutos, o atacante Hyuri bateu na saída do goleiro Vinícius e descontou. O Galo de Campina igualou aos 43 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Diego Torres, após cobrança de escanteio do também meia Dudu.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira (2) pela terceira fase da Copa do Brasil. Às 19h, o Remo encara o Atlético-MG no Baenão, em Belém. Às 21h30, o CRB mede forças com o Palmeiras, no Rei Pelé, em Maceió. Pela Série B, no sábado que vem - 5 de junho -, o time paraense torna a jogar pela Série B às 19h, contra o Brasil de Pelotas, em casa. No dia seguinte, 6 de junho, será a vez de a equipe alagoana visitar o Cruzeiro, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte.