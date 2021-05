Série B: Cruzeiro tem dois expulsos e cai para o Confiança na estreia

O Confiança levou a melhor sobre o Cruzeiro na largada das equipes pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Neste sábado (29), o Dragão superou a Raposa por 3 a 1 na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da competição. Os mineiros terminaram o jogo com dois jogadores expulsos (o volante Adriano e o goleiro Fábio, ambos no primeiro tempo).

Fora de casa e com dois jogadores a menos, o Cruzeiro foi superado pelo Confiança, na estreia do @BrasileiraoB.#ADCxCRU | 3x1

📺 Pós-jogo: https://t.co/L2hl8sOiGn pic.twitter.com/aqESeEUo47 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 29, 2021

Os sergipanos trouxeram quatro reforços para disputar a Série B, além do técnico Rodrigo Santana, aniversariante do dia e que estava no clube há duas semanas. Apesar da falta de entrosamento, o Confiança soube neutralizar o Cruzeiro e saiu na frente. Aos 31 minutos, Neto Berola foi derrubado pelo goleiro Fábio dentro da área. O próprio atacante bateu o pênalti e converteu.

A missão celeste ficou ainda mais difícil pouco antes do intervalo. Aos 40 minutos, Adriano parou um contra-ataque e recebeu o segundo amarelo. Dois minutos depois, Fábio pôs a mão na bola fora da área e também foi expulso, deixando o Cruzeiro com nove em campo. Mesmo assim, aos dez minutos da etapa final, o atacante Bissoli, de cabeça, igualou o marcador e encheu o torcedor mineiro de esperança. Aos 20, o volante Rômulo quase virou em uma cobrança de falta que parou no travessão.

Não demorou, porém, para o Confiança restabelecer o controle das ações. Aos 26, o atacante Cristiano, frente a frente com o goleiro Lucas França, recolocou o Dragão à frente. Quatro minutos depois, o camisa 19 parou no travessão. Aos 34, o meia Daniel Penha não desperdiçou o passe do lateral-direito Marcelinho e fechou o marcador a favor do clube proletário.

Primeiros 3 pontos e topo da tabela garantido no @BrasileiraoB 🤩✅



Em comemoração ao aniversário do Professor Rodrigo Santana. Que presentão hein?! 🎂🥳



E aí nação azulina, deixa aqui embaixo o seu parabéns também 👇🏻👏 pic.twitter.com/Pe5SJQcrtC — Confiança (@adc_confianca) May 29, 2021

O Confiança tem novo compromisso pela Série B na sexta-feira (4), às 17h30 (horário de Brasília), contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela segunda rodada. No outro domingo (6), às 18h15, o Cruzeiro enfrenta o CRB no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sequência da Série B. Antes, na quinta-feira (3), a Raposa mede forças com a Juazeirense-BA, também no Mineirão, às 16h30, pela terceira fase da Copa do Brasil.