Cruzeiro perde para o CSA e se complica na Série B

Em um intervalo de dois minutos, a sorte do CSA mudou completamente diante do Cruzeiro neste domingo (27). A equipe alagoana virou sobre o adversário com dois gols de Iury no primeiro tempo e, após iniciar a rodada na penúltima posição, saiu de campo em 11º lugar na Série B.

O Cruzeiro, comandado pelo técnico Mozart, que dirigiu o CSA até abril (saiu para treinar a Chapecoense antes de ir para o Cruzeiro), não demorou para causar uma boa primeira impressão. Logo aos nove minutos de jogo, Marcinho cobrou escanteio da direita e Felipe Augusto subiu para completar de cabeça e abrir o placar.

O jogo seguiu estudado, mas mudou repentinamente em uma sequência no meio da primeira etapa. Aos 26, após lançamento longo, Gabriel cruzou da esquerda e Iury apareceu para cabecear no canto esquerdo de Fábio, deixando tudo igual.

Dois minutos depois, o mesmo Iury interceptou passe de Joseph na saída de bola e avançou até quase a linha de fundo, também pelo lado esquerdo. Ele pareceu tentar cruzar a bola para a área, mas acabou surpreendendo o goleiro Fábio e marcando por cobertura.

Na segunda etapa, a equipe mineira tentou recuperou a vantagem de forma tão rápida, mas não conseguiu fazer o suficiente para virar novamente o placar, nem sequer igualar.

O CSA, que não havia vencido nas primeiras quatro rodadas, emendou duas vitórias seguidas e deu um salto do 19º para o 11º lugar na classificação, com oito pontos. O Cruzeiro estaciona nos sete, em 13º.

Na próxima rodada, o CSA, que tem um jogo a menos, vai a Campinas encarar a lanterna Ponte Preta, na quarta (30), mesma data do duelo entre a Raposa e o Guarani, no Mineirão.