De virada, Castanhal-PA abre Série D com goleada sobre Galvez-AC

Em partida transmitida em rede nacional pela TV Brasil, o Castanhal, do Pará, derrotou o Galvez, do Acre, por 4 a 1, de virada. O jogo, realizado no estádio Modelão, em Castanhal, marcou a estreia de ambas as equipes na Série D. Com três pontos, o Castanhal encabeça o Grupo 1, enquanto o Galvez aparece em oitavo e último lugar.

No primeiro tempo, os visitantes saíram na frente. Ao tentar proteger a bola para a chegada do goleiro, o defensor Guilherme se enrolou e cometeu pênalti em Wanderson. Aos 28, Radamés cobrou a penalidade e abriu o placar.

O empate veio ainda no primeiro tempo, em trapalhada de Félber, que, ao tentar afastar a bola que ia entrando após dividida, acabou colocando para as próprias redes.

No segundo tempo, o time da casa passou por cima do Galvez. Logo aos sete minutos, Fazendinha, de cabeça, virou o jogo para o Castanhal.

Na reta final, a equipe paraense matou o jogo com dois gols de jogadores que vieram do banco. Aos 38, Pedrinho, completamente livre, escorou de carrinho o cruzamento da esquerda. Aos 46, Fidélis recebeu na esquerda e bateu colocado para dar números finais à partida: 4 a 1.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo (13). O Castanhal vai até Itacoatiara, no Amazonas, para medir forças com o Penarol. Já o Galvez recebe o GAS (Grêmio Atlético Sampaio), de Roraima, na Arena Acreana, em Rio Branco.

Outros resultados

Mais duas partidas foram realizadas pela Série D às 15h deste domingo: a Caldense, de Minas Gerais, derrotou o Rio Branco, do Espírito Santo, por 2 a 1, de virada, em Cariacica. Já outro Rio Branco, o do Paraná, ficou no 0 a 0, em casa, diante do Esportivo, do Rio Grande do Sul.