Gama estreia na Série D com vitória sobre Jaraguá

Na abertura do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro, em partida transmitida nacionalmente pela TV Brasil, o Gama foi até o estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá (Goiás), e derrotou a equipe da casa por 3 a 1. Elias, com dois gols, foi o destaque do confronto. Vitinho marcou o outro gol do Gama e Caio descontou para o Jaraguá.

O primeiro tempo foi movimentado e repleto de falhas das duas defesas. O Gama se aproveitou delas para abrir 2 a 0, com Vitinho, em saída do gol equivocada do goleiro Fabrício, e Elias, após a zaga adversária não conseguir afastar cruzamento da direita. Também em uma falha, desta vez da zaga do Gama, Caio completou cruzamento rasteiro da esquerda para diminuir para o Jaraguá no final da primeira etapa.

No segundo tempo, saiu apenas mais um gol, mas sem falhas das defesas. Elias recebeu na entrada na área e finalizou com categoria no ângulo direito para marcar um belo gol e ampliar a vantagem dos visitantes para 3 a 1. O time do Distrito Federal conseguiu segurar o placar para estrear com o pé direito na Série D.

Elenco unido em busca do acesso 🇳🇬

Outros resultados de partidas da Série D:

Grupo 2

Guarany de Sobral 1 x 0 Paragominas

Juventude-MA 0 x 0 4 de Julho

Grupo 3

América-RN 1 x 0 Central

Sousa 2 x 1 Atlético-CE

Grupo 4

Bahia de Feira de Santana 1 x 1 Sergipe

Grupo 5

Brasiliense 1 x 1 Goianésia

Grupo 7

Bangu 1 x 2 Santo André

Grupo 8

Cascavel 3 x 3 Joinville