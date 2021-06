Flamengo e Botafogo empatam pelo Brasileiro Feminino

Jogando na Gávea, Flamengo e Botafogo empataram por 1 a 1 na abertura da 13ª rodada do Brasileiro Feminino. Kélen abriu o placar para as visitantes e Darlene igualou para o Rubro-Negro. Com o empate, a equipe da casa foi a 15 pontos, mantendo-se na nona posição. Já o Glorioso alcançou os 10 pontos, superando o Cruzeiro e subindo provisoriamente para o 11º lugar.

Fim de jogo na Gávea. O Flamengo empata em 1 a 1 com o Botafogo pelo Brasileirão Feminino. #MeninasDaGávea #CRF



📸: Paula Reis/CRF pic.twitter.com/mhKSL2YFKk — Time Flamengo (@TimeFlamengo) June 5, 2021

Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Kélen recebeu de Driely e chutou cruzado para fazer 1 a 0 para o Botafogo. O empate do time da Gávea veio aos 36, em pênalti cobrado por Darlene.

Tanto Flamengo quanto Botafogo retornam a campo em duas semanas, no dia 19. O Rubro-Negro recebe o Avaí/Kindermann, enquanto o Alvinegro duela com o Santos.

A 13ª rodada, que se encerra na segunda, seguirá com seis jogos neste domingo (6), com destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, a partir das 14h (horário de Brasília).