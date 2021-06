Em clássico de opostos, Vila Nova e Goiás empatam na Série B

Vila Nova e Goiás empataram em 0 a 0 no clássico do Centro-Oeste pela 7ª rodada da Série B desta temporada. O resultado do jogo da noite desta sexta-feira (25), no estádio Oba, em Goiânia, deixou o Esmeraldino dentro do G4. A equipe ocupa a 3ª posição com 12 pontos. Já o Tigrão quebrou uma sequência de três derrotas seguidas, mas continua na zona de rebaixamento, na 17ª posição com seis pontos.

Fim de clássico no OBA!



Vila Nova e Goiás ficaram no 0 a 0.#VILxGOI - 0x0 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/xlNG98jl44 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) June 26, 2021

A primeira etapa não teve praticamente nenhuma ocasião digna de registro. Apenas aos 28, o Vila Nova mandou uma bola na trave com desvio de Donato após cobrança de falta, mas o lance foi invalidado por impedimento.

No segundo tempo, aos sete minutos, foi a vez de o Esmeraldino mandar uma bola na trave. Hugo bateu cruzado, Bruno Mezenga dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Breno finalizar no travessão. Porém, o lance também foi invalidado por impedimento.

O Goiás continuou buscando o gol. Aos nove, o lateral-esquerdo Hugo bateu cruzado e a bola passou na frente do gol sem que ninguém conseguisse mandar para as redes. Aos 12, o meia Dadá chutou rasteiro no canto e Georgemy salvou o Tigrão. O jogo esquentou muito na metade do segundo tempo. Aos 23, Élvis levantou bola na área e, após bate e rebate, o zagueiro David Duarte tentou mandar para o gol, mas acabou caindo. Teve muita reclamação de pênalti, que não foi marcado.

No lance seguinte, o atacante Pedro Júnior, do Tigrão, fez o melhor lance do jogo. Dominou, girou sobre o defensor e, cara a cara com o goleiro Tadeu, mandou uma bomba no canto direito, mas o goleiro adversário salvou.

Na 8ª rodada, o Goiás recebe o Vasco no estádio da Serrinha na próxima quarta-feira (30). Dois dias antes, o Vila Nova visita o Operário.