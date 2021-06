Em jogo movimentado, Foz Cataratas derrota Brasília na LNF

Em partida emocionante pela Liga Nacional de Futsal (LNF), transmitida pela TV Brasil na manhã deste domingo (6), o Foz Cataratas foi até Brasília e derrotou a equipe da casa por 5 a 3. Pedro Beraldo, com dois gols, foi o destaque do time paranaense, que foi a sete pontos e ultrapassou o próprio Brasília no grupo C, subindo provisoriamente para o terceiro lugar da chave. O adversário permanece com quatro pontos, em quinto.

Um prenúncio de que o duelo seria movimentado foi o primeiro gol, marcado com apenas 18 segundos de jogo, por William Mineiro, abrindo o placar para o Foz Cataratas.

Daí em diante, o jogo se mostrou uma caça do Brasília ao adversário. A equipe da casa buscou a igualdade três vezes, a última com um belo gol de letra anotado por Vitão, o segundo dele na partida.

Restavam pouco mais de oito minutos quando o Brasília alcançou o empate por 3 a 3. Mas logo depois o Foz Cataratas voltou a ficar à frente do placar com o gol do fixo Pedro Beraldo, que também deu números finais à partida, marcando o quinto da equipe parananense a apenas seis segundos do fim: 5 a 3.

Na próxima rodada, o Brasília tenta interromper a sequência de duas derrotas, encarando, fora de casa, o Tubarão, no dia 17. No dia seguinte, o Foz Cataratas, que não perde há três partidas, recebe o Pato.