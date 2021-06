Empate complica Napoli-SC e Real Brasília no Brasileiro Feminino

O empate por 1 a 1 entre Napoli-SC e Real Brasília, nesta segunda-feira (7), no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), no encerramento da 13ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, complicou muito a situação de ambas as equipes na reta final da primeira fase. As catarinenses, com sete pontos, permanecem na 15ª e penúltima posição, ameaçadas pelo rebaixamento, enquanto as brasilienses seguem em décimo, com 15 pontos, longe da zona de classificação ao mata-mata.

As anfitriãs saíram na frente aos 44 minutos do primeiro tempo. A atacante Pâmela recebeu da lateral Mirian próxima a meia-lua, girou e arrematou no canto da goleira Flávia Guedes para abrir o placar. O empate saiu aos 16 minutos da etapa final, graças a um golaço de Petra. A meia dominou a bola no ar e a chutou ainda no ar, no ângulo da meta caçadorense.

O próximo desafio do Napoli será contra o Palmeiras, no dia 20 de junho, às 15h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, em São Paulo. Além de vencerem as atuais vice-líderes do Brasileiro, as catarinenses terão de torcer por tropeços de Botafogo (primeiro time fora do Z4, com dez pontos) ou Minas Brasília (11º colocado, com 11 pontos) para terem chances de fugir do rebaixamento na última rodada.

No mesmo dia e horário, o Real Brasília medirá forças com o São Paulo, no Centro de Formação de Atletas de Cotia (SP). Para chegarem à rodada final com esperança de classificação, as Leoas do Planalto têm de ganhar e ainda contar com uma derrota do Avaí/Kindermann, oitavo colocado com 20 pontos e última equipe no G8, para o Flamengo, que também é outro concorrente direto.