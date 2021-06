Euro: Perisic dá sobrevida à Croácia em empate com a República Tcheca

Ivan Perisic fez um gol de empate formidável no segundo tempo do confronto da Croácia com a República Tcheca pela Eurocopa, sujeitando os rivais a uma igualdade de 1 a 1 no Grupo D nesta sexta-feira (18) e mantendo viva a esperança tênue de sua seleção se classificar para a fase eliminatória da competição.

A Croácia estava bastante fora de ritmo nos momentos iniciais, e sofreu um golpe duro quando os tchecos tiveram um pênalti marcado a seu favor depois de o zagueiro Dejan Lovren atingir o atacante Patrick Schick com o cotovelo dentro da área.

Ainda com o nariz sangrando, Schick se recuperou e converteu, tornando-se o artilheiro do torneio com seu terceiro gol.

A Croácia igualou dois minutos depois do intervalo, quando o meia-atacante Perisic recebeu a bola pelo lado esquerdo, cortou por dentro e chutou com força.

O empate coloca a República Tcheca na liderança do Grupo D com quatro pontos. A segunda colocada Inglaterra que enfrenta a Escócia na tarde desta sexta (18).