Ginástica artística: Brasil vai às finais da Copa do Mundo, em Doha

Quatro dos sete atletas brasileiros que estrearam nesta quarta-feira (23) na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Doha (Catar) garantiram presença na finais da competição. A paulista Rebeca Andrade, já com presença garantida na Olimpíada de Tóquio, Lorrane Oliveira, Arthur Zanetti e Caio Souza, decidem o ouro na sexta-feira (25), a partir das 10h (horário de Brasília). E amanhã (24) tem estreia de Arthur Nory, na barra fixa, e Flávia Saraiva, já com vaga em Tóquio 2020, na trave.

Rebeca Andrade 🇧🇷 - Copa do Mundo de Doha 🇶🇦

Nota: 14.333 (6.1) - 1 Lugar nas Classificatórias pic.twitter.com/jF4J6JP22X — CBG Ginástica (@cbginastica) June 23, 2021

Neste primeiro dia de disputas, Rebeca Andrade se classificou com a melhor nota (14.333) nas barras assimétricas, e Lorrane Oliveira foi a terceira colocada (13.400). Todas as sete atletas que entraram na prova se classificaram para a decisão.

Entre os homens, o destaque nas argolas foi o ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico em 2012 na Olimpíada de Londres (Inglaterra), e prata na Rio 2016. Na primeira competição do atleta desde março de 2020, Zanetti obteve a terceira melhor nota (14.666) e assegurou presença na final. Caio Souza foi o quinto melhor (14.600) e também disputará a final.

Arthur Zanetti 🇧🇷 - Copa do Mundo de Doha 🇶🇦

Nota: 14.666 (6.1) - 3 Lugar nas Classificatórias pic.twitter.com/CGpCli4ZAH — CBG Ginástica (@cbginastica) June 23, 2021

Por pouco o ginasta Chico Barreto não se classificou à final do cavalo com alças: ele terminou em nono lugar (13.400) e apenas os oito primeiros colocados avançaram à final. Outros brasileiros competiram nesta quarta (23) mas não se classificaram: Diogo Soares (solo) e Tomás Florêncio (cavalo com alças).

A Copa do Mundo vai decidir os classificados para os Jogos Olímpicos no ranking das etapas da competição por aparelhos. Nenhum brasileiro está dentro dessa disputa. O Brasil tem garantidas as vagas de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade no individual. A equipe masculina estará em Tóquio com quatro atletas e um ginasta no individual masculino. A convocação dos ginastas para os Jogos está prevista para o final de julho.