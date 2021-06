Ginástica artística: sem Arthur Zanetti, Brasil estreia no Pan

Na tarde desta sexta-feira (4), começa o Pan-Americano de ginástica artística, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Caio Souza, principal nome do país no individual geral, vai disputar a prova em que os atletas competem nos seis aparelhos (solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre a mesa, paralelas e barra fixa). Além dele, Diogo Soares e Tomás Florêncio, que tentam nesse evento a classificação olímpica, também disputarão o individual geral.

PAN DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 🤸🏻



Vale vaga olímpica!



E o 🇧🇷 vem muuuuuito forte 💪💪



Vamos nessa?



📍Arena Carioca 1 (RJ)

🕰 13:30

📱💻 https://t.co/uimUYtZSH8

🎙 @vinirodriguestv e Andréa João



📸 Ricardo Bufolin/CBG pic.twitter.com/8T4SMpNnLN — Time Brasil (@timebrasil) June 4, 2021

Arthur Nory, atual campeão mundial na barra fixa e medalha de bronze no solo nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, fará esses dois aparelhos (barra fixa e o solo) e também o salto. Francisco Barreto Júnior, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima no cavalo com alças, fará esse aparelho, e também as paralelas e argolas.

“Montamos uma equipe competitiva e que está buscando mais uma vaga para os Jogos Olímpicos. Na composição priorizamos os atletas que são elegíveis a vaga. O Caio, que continua se preparando para o individual geral, completa a equipe. Nory e Francisco se complementam, fechando a quarta nota para a equipe”, explicou Marcos Goto, Coordenador da Seleção de Ginástica Artística Masculina, à assessoria da CBG.

Arthur Zanetti, campeão olímpico em Londres e prata no Rio de Janeiro nas argolas, apresentou dor no ombro direito há três dias e, depois de uma exame, teve constatada uma bursite subacromial. Dessa forma, o ginasta iniciou tratamento imediato com fisioterapia e a carga de treinos foi reduzida. Assim, optou-se por poupá-lo do Pan-Americano. O Brasil, na subdivisão 2, ao lado de Argentina e Estados Unidos, dá início às suas apresentações às 16h17. O Canal Olímpico transmite ao vivo o evento.

A competição será a última oportunidade para o Brasil assegurar mais vagas para a Olimpíada de Tóquio. Até o momento, da equipe feminina, apenas Flávia Saraiva já garantiu vaga individual. O time masculino confirmou quatros vagas. No Pan do Rio mais dois atletas (um por gênero) poderão se classificar para os Jogos.

O Campeonato Pan-Americano de ginástica artística será disputado até o domingo (6).