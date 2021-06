Globo abre vantagem sobre ABC na decisão do Campeonato Potiguar

No primeiro jogo pela final do Campeonato Potiguar, melhor para o Globo. Nesta quarta-feira (16), a Águia derrotou o ABC por 2 a 1 no estádio Manoel Dantas Barretto, o Barrettão, em Ceará-Mirim (RN). A partida de volta será na próxima quarta-feira (23), às 21h15 (horário de Brasília), no Frasqueirão, em Natal.

Para erguer a taça estadual pela 57ª vez, o ABC tem de vencer por dois ou mais gols de diferença. Se o triunfo alvinegro for por um gol de saldo, igualando o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O Globo, que chega pela terceira vez na final e busca o primeiro título, após os vices de 2014 e 2017, faz a festa em caso de empate no tempo normal.

O forte calor deixou a partida cadenciada até os 22 minutos do segundo tempo, quando o atacante Erick Varão abriu o marcador para o Globo, de cabeça. Sete minutos depois, Erick Varão levou a melhor pelo alto mais uma vez e aumentou a vantagem da Águia. O Alvinegro ainda teve o lateral Marcílio expulso aos 32 minutos, apenas nove minutos após entrar em campo. Nos acréscimos, porém, o meia Marcos Antônio descontou em cobrança de falta e diminuiu o prejuízo dos visitantes para o duelo de volta.

Antes da segunda partida da final, o ABC tem compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), o Alvinegro disputa o Clássico Rei de Natal contra o América, na Arena das Dunas, pela terceira rodada do Grupo 3. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Brasil.