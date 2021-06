Jogando na Vila Belmiro, Santos vence primeira no Brasileiro

O Santos recebeu o Ceará, no estádio da Vila Belmiro neste sábado (5), e alcançou a primeira vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Peixe triunfou por 3 a 1 para assumir a 8ª posição da classificação com três pontos. Com o revés, o Vozão ficou na 7ª posição, também com três pontos.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫



Santos domina o jogo e vence o Ceará por 3 a 1. Gols de Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge. Que #SABADAÇO! pic.twitter.com/qPVB17qx84 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 6, 2021

Atuando em casa, o Santos começou melhor, criando boas oportunidades, a principal dela logo aos seis minutos, quando o Peixe teve uma cobrança de pênalti a seu favor. Porém, Marinho foi para a bola e bateu para fora.

O time do técnico Fernando Diniz continuou em cima, e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos, quando Jean Mota acertou um belo chute de esquerda. Mas, um pouco antes do intervalo, o Ceará conseguiu empatar, em cobrança de pênalti de Vina (a infração foi confirmada com auxílio do árbitro de vídeo).

Na etapa final Marinho conseguiu se redimir da falha no início do confronto, pois foi dos pés do camisa 11 que saiu o gol da virada, logo aos 17 minutos. Nove minutos depois, o atacante Kaio Jorge deu números finais ao confronto após marcar de cabeça.

Na próxima rodada da competição, o Santos recebe o Juventude no sábado (12). Um dia depois o Ceará visita a Chapecoense.

Empate em Bragança Paulista

No outro confronto da noite deste sábado, o Bragantino empatou em 3 a 3 com o Bahia no estádio Nabi Abi Chedid. Com este triunfo, o Massa Bruta ficou na vice-liderança da competição, com quatro pontos (dois a menos do que o líder Atlético-GO). Já o Tricolor ficou na terceira posição, com quatro pontos.

Tudo igual em Bragança. Com gols de Artur, Luan Cândido e Cuello, empatamos com o Bahia por 3 a 3, na segunda rodada do @Brasileirao. Voltamos a campo na quarta-feira, pela Copa do Brasil.



📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino #MassaBruta pic.twitter.com/URnt1yk6Aa — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 6, 2021

Apesar de alcançar a vitória final, o Bragantino começou em desvantagem jogando em casa. Aos 15 minutos, Gilberto aproveitou bola levantada na área em cobrança de falta para cabecear para abrir o placar. E no dia em que completou 32 anos, o camisa 9 do Tricolor voltou a marcar, desta vez com um chute cruzado aos 18 minutos.

Mesmo com a desvantagem no placar, o Bragantino não desanimou e, ainda na etapa inicial, descontou com o atacante Artur aos 21 minutos. A partida continuou muito movimentada, mas o Massa Bruta só conseguiu voltar a marcar no segundo tempo.

O empate saiu logo aos 4 minutos, quando Artur cobrou escanteio para o lateral Luan Cândido marcar de cabeça. E o time da casa chegou a virar, com um golaço do volante Cuello aos 22 minutos.

Mas, quando tudo parecia se encaminhar para um triunfo do Massa Bruta, o Bahia arrancou o empate graças ao volante Jonas, com um chute forte de direita.

Agora, o Bragantino volta a ter a oportunidade de voltar a pontuar no dia 13 de junho, contra o Fluminense. No mesmo dia, o Bahia mede forças com o Internacional.