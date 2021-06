Natação: Fratus e Etiene faturam ouro no primeiro dia do Sette Colli

Bruno Fratus e Etiene Medeiros foram campeões no primeiro dia de disputas do Torneio Sette Colli, em Roma, na Itália, nesta sexta-feira (25). A conquista inaugural coube à Etiene Medeiros na prova dos 50m costas. Com o tempo de 27s78, a nadadora foi a mais veloz. Ela estará em Tóquio na prova dos 50m livre e no revezamento 4x100m livre.

Nos 50m livre masculino, Bruno Fratus foi o mais rápido com 21s71 e esteve no lugar mais alto do pódio na capital italiana. No início desse mês, ele já havia sido eleito o melhor atleta do Circuito Mare Nostrum na Europa e, nos Jogos de Tóquio, vai buscar a medalha nos 50m livre.

Além dos dois ouros, a seleção brasileira conquistou outras três medalhas. Nos 400m livre masculino, Guilherme Costa e Fernando Scheffer foram os destaques com a conquista da prata e do bronze, respectivamente. Guilherme, atual recordista sul-americano, cravou o tempo de 3m48s62. Scheffer fez a marca de 3m49s91. Em Tóquio, Guilherme Costa disputará e outras duas provas, os 800m e os 1500m livre.

Nos 200m livre feminino, também teve Brasil no pódio. Gabrielle Roncatto nadou na casa do 1m59 (1m59s33) e conquistou o bronze. Nos 100m peito feminino, não teve medalha, mas teve uma marca importante, a quebra do recorde brasileiro. Jhennifer Conceição nadou para 1m07s13. A antiga marca era dela mesmo, 1min07s35, obtida em abril deste ano no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Neste sábado (26), entram na piscina, a partir das 04h (horário de Brasília), Betina Lorscheitter e Beatriz Dizotti (800m livre), Luiz Altamir e Murilo Sartori (100m livre). Na sessão das 11h, tem Giovanna Diamante (100m borboleta), Aline Rodrigues e Etiene Medeiros e Stephanie Balduccini e Ana Carolina Vieira e Larissa Martins (100m livre), no masculino Fernando Scheffer e Bruno Fratus (100m livre) e Caio Pumputis (50m peito).

A partir das 13h, a seleção nacional estará em ação com Matheus Gonche e Leornardo de Deus (200m borboleta), Guilherme Basseto e Guilherme Guido (50m costas), Gabriel Santos, Pedro Spajari, Marcelo Chierighini e Breno Correia (100m livre), Felipe Lima (50m peito) e a dupla Gabrielle Roncatto e Guilherme Costa (800m livre).