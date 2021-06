Olimpíada: confirmada classificação de dupla de ciclistas no BMX

Nesta quarta-feira (9), a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) oficializou a classificação da dupla Renato Rezende e Priscilla Stevaux para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nas disputas do BMX Racing, entre os dias 19 e 28 de julho. Será a terceira Olimpíada da carreira de Renato. Ele chegou nas quartas de final nos dois torneios. Priscilla vai à segunda edição dos Jogos.

A convocação segue os critérios estabelecidos e publicados no dia 23 de agosto de 2018, sendo fundamentada em princípios éticos e resultados esportivos (Ranking Olímpico). Mesmo estando atrás do compatriota Anderson Ezequiel (14º) no ranking mundial, Renato (25º colocado nessa lista) leva vantagem no ranking olímpico pelo número de eventos selecionados. Priscilla é a 37ª do ranking.