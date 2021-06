Olimpíada de Tóquio: COB apresenta uniformes oficiais do Time Brasil

A 50 dias da abertura de Tóquio 2020, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou nesta quinta-feira (3) os uniformes oficiais do Time Brasil que serão utilizados durante os Jogos no Japão. A entidade aproveitou a data redonda para o início do evento para veicular um desfile protagonizado por dez atletas olímpicos, previamente gravado, no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro. O desfile completo está disponível o Canal Olímpico.

“Hoje, misturei bermuda de treino com camisa de pódio. E já vou deixar registrado que quero usá-la lá também. O uniforme de treino precisa ser confortável como esse”, disse Rosângela Santos, recordista sul-americana dos 100m rasos e medalhista olímpica em Pequim 2008.

Além da velocista, participaram do desfile Aldemir Junior (Atletismo); Allan do Carmo (Maratonas Aquáticas); Gabrielle Roncatto (Natação); Hugo Calderano (Tênis de mesa); Laura Miccuci (Nado Artístico); Luisa Borges (Nado Artístico); Milena Titoneli (Taekwondo); e Nathália Almeida (Natação). além de Cassius Duran, colaborador do COB e atleta olímpico de saltos ornamentais.

As 39 mil peças - calças, agasalhos, camisas, bermudas, tops, bonés, bolsas e calçados - foram produzidas pela empresa chinesa Peak Sports.

“Estamos muito felizes com o resultado. São roupas que atendem aos requisitos técnicos para enfrentar o calor e a umidade do Japão, mas com um importante toque de brasilidade e modernidade, através do jogo com as cores da nossa bandeira”, explicou Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do Comitê, em depoimento ao COB.