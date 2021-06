Paralimpíada: Lauro Chaman é bicampeão mundial no ciclismo de estrada

No final da manhã deste sábado (12), o ciclista brasileiro Lauro Chaman, da categoria C5 (para atletas que competem com bicicletas convencionais e possuem algum grau de deficiência físico-motora), se tornou bicampeão mundial na prova de estrada no Campeonato Mundial de Paraciclismo disputado em Cascais, em Portugal.

Chaman concluiu os 92 quilômetros distribuídos em circuito bastante técnico em 2h05min47s. O ucraniano Yehor Dementyev e pelo francês Kevin Le Cunff ficaram com as outras medalhas em disputa. Dementyev ficou com a prata na decisão ocorrida apenas no sprint final e o francês Kevin Le Cunff, conquistou o bronze, com 1min20seg de diferença.

“É muito importante conquistar esse ouro a dois meses de Tóquio. Foi uma prova muito intensa, rápida. Procurei estar sempre na frente, foi uma prova bem técnica nas descidas. Agradeço a todos, comissão, torcida e todo mundo que participou”, disse Lauro Chaman à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Ele já havia sido campeão mundial em 2017 na África do Sul.

Neste mesmo torneio, o atleta já havia sido bronze no contrarrelógio. Também estiveram nas disputas André Grizante, na classe C4, que ficou na sexta colocação. Victoria Maria Barbosa finalizou na quinta posição na prova do C2.

Além de Chaman, Grizante e Victoria Barbosa, a Seleção está representada por Jady Malavazzi, Carlos Alberto, Victor Herling, Eduardo Pimenta, Maurício Dourado, Ana Raquel, Mariana Garcia e Ronan Fonseca. O Mundial segue até domingo (13/06), com provas de contrarrelógio e disputas na estrada.