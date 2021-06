Lauro Chaman sobe no pódio no Mundial de Paraciclismo em Portugal

Nesta quinta-feira (10), o brasileiro Lauro Chaman conquistou a medalha de bronze na prova de contrarrelógio do Mundial de Paraciclismo de Estrada em Cascais, em Portugal.

A conquista veio após o atleta percorrer os 33,6km com o tempo de 43min25seg63. Ele ficou a menos 22 centésimos do segundo colocado, o francês Dorian Foulon (43min25seg41) e 3 segundos do holandês Daniel Abraham, que foi campeão com 43min22seg98.

Além de Chaman, a Seleção está representada por Jady Malavazzi, Carlos Alberto, André Grizante, Victor Herling, Eduardo Pimenta, Victoria Barbosa, Maurício Dourado, Ana Raquel, Mariana Garcia e Ronan Fonseca.

O Mundial segue até domingo (13/06), com provas de contrarrelógio e disputas na estrada.