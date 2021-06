Tênis de mesa: Thiago Monteiro troca de casa na próxima temporada

Nesta quinta-feira (10), o mesatenista Thiago Monteiro anunciou que defenderá a equipe italiana do Castell Goffredo e o time francês Saint Pierre na próxima temporada. Recentemente, ele deixou o Sporting, de Portugal, em grande estilo, onde conquistou o título do Campeonato Português.

O atleta, que completa 40 anos na próxima semana, participará de dois projetos diferentes. No Castell Goffredo, da Itália, disputará a Série A/1, elite do tênis de mesa no país. E no Saint Pierre, da França, o desafio será contribuir com sua experiência em uma equipe de jovens na N1, terceira divisão local.

Essa será a primeira experiência do brasileiro na Itália. Sua nova equipe, o Castell Goffredo, foi recém-promovida da segunda para a primeira divisão do país, após conquistar a Série A/2. Por outro lado, atuar na França, para Thiago Monteiro, será quase uma volta para casa. Ele chegou ao país em 2001 e lá permaneceu até outubro de 2020, quando foi para o Sporting de Portugal.

“Eles buscam subir com uma equipe de jovens formados no clube e eu venho dar essa força. Muito feliz em voltar à França e por ter sempre novos desafios a essa altura da carreira”, disse Monteiro à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBTM).