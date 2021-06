Pelé comemora homenagem a Maradona na Copa América

Pelé comemorou nesta terça-feira (15) a homenagem que a Conmebol prestou ao ex-jogador Diego Maradona antes da estreia da seleção argentina na Copa América, que acontece no Brasil.

Antes do empate por 1 a 1 entre Argentina e Chile, na última segunda-feira (14), a Conmebol homenageou Maradona, que morreu no dia 25 de novembro aos 60 anos.

Um show de luzes, fogos de artifício e efeitos especiais, junto com imagens da carreira do astro argentino com diferentes camisas, iluminaram o estádio Nilson Santos, no Rio de Janeiro.

“Que linda homenagem! Estou sem palavras para descrever o sentimento ao assistir esse vídeo”, disse Pelé em sua postagem no Twitter.

Que linda homenagem! Estou sem palavras para descrever o sentimento ao assistir esse vídeo.



What a beautiful tribute! I'm at a loss for words to describe the feeling when watching this video. https://t.co/zF9aDZecTu — Pelé (@Pele) June 15, 2021

Pelé e Maradona são considerados por muitos os dois melhores jogadores de futebol da história, e o relacionamento deles teve muitos altos e baixos até a morte do craque argentino no ano passado.