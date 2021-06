Renovada, seleção feminina de rugby é convocada para Jogos de Tóquio

O Brasil terá uma seleção feminina de rugby renovada na Olimpíada de Tóquio (Japão). Das 14 jogadoras presentes na convocação das Yaras (como é conhecida da equipe) desta segunda-feira (28), quatro estiveram nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016: Haline Scatrut, Isadora "Izzy" Cerullo, Luiza Campos e Raquel Kochhann, atual capitã.

A lista do técnico Will Broderick (inglês de nascimento e ex-atleta da seleção masculina) ainda reúne Mari Nicolau, Rafa Zanellato, Leila Cássia, Thalia "Mulan" Costa, Aline Furtado, Marina "Tchoba" Fiovaranti, Bianca Silva, Thalita Costa, Eshy Coimbra e Gabriela Lima. As duas últimas foram convocadas como suplentes. As jogadoras são oriundas de dez times diferentes. O Charrua Rugby Clube, de Porto Alegre, é quem tem mais representantes: três (Luiza, Raquel e Gabriela).

As Yaras ficam concentradas no centro de treinamento de São José dos Campos (SP) até o próximo dia 8, quando viajam para Nagato (Japão), onde darão sequência à preparação nas duas semanas de isolamento obrigatório que antecedem a ida para Tóquio. O torneio do rugby feminino será disputado entre os dias 29 e 31 de julho.

Também nesta segunda-feira, a World Rugby (confederação internacional da modalidade) anunciou o chaveamento da Olimpíada. A seleção feminina caiu no Grupo B, ao lado de Canadá (bronze na Rio 2016), França e Fiji. Os dois primeiros de cada um dos três grupos e os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final.

Atual campeã olímpica, a Austrália encabeça o Grupo C, junto de Estados Unidos, China e do anfitrião Japão. Já a Nova Zelândia, campeã do mundo em 2018, está no Grupo A, com Reino Unido, Quênia e Rússia (que, devido a uma punição por casos de doping, não poderá competir usando a bandeira e o nome do país).