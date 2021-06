Rugby: Brasil vence primeira na busca por vaga na Copa do Mundo

Na noite do último sábado (26), a seleção brasileira de rugby deu o primeiro passo rumo a uma classificação inédita para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada na França em 2023. Os tupis brasileiros derrotaram o Paraguai por 29 a 0 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), na abertura das Eliminatórias.

¡Ganó Brasil! 🇧🇷 ¿Qué te pareció el partido?@brasilrugby 29 @urugbypy 0



Con esta victoria, Los Tupis se aseguran un lugar en el triangular de Montevideo para pelear por un lugar en el próximo mundial 💪🏼#CaminoAFrancia 🔜🇫🇷#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/6Jl6gOWDeq — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) June 27, 2021

O destaque brasileiro da partida foi Moisés Duque, que anotou três penais, dois drop kicks (quando o atleta chuta logo após a bola tocar o chão) e duas conversões.

“No início, não conseguimos colocar em prática nosso plano ofensivo e compensamos com um jogo defensivo bem executado. Na segunda etapa, arrumamos melhor a disposição tática e transformamos a diferença física em ações positivas. O objetivo agora é definir melhor essas ações dentro do que acreditamos que somos capazes de produzir em campo”, disse o técnico Fernando Portugal, em declaração enviada pela assessoria de imprensa.

O triunfo diante dos paraguaios foi o primeiro do Brasil na caminhada que visa culminar na vaga para o Mundial. Agora, os tupis terão pela frente um triangular com o Uruguai e o vencedor do duelo entre Chile e Colômbia, que se enfrentam no dia 3 de julho. Esta fase seguinte será jogada em Montevidéu (Uruguai) com o primeiro duelo acontecendo no dia 11, contra este adversário ainda a ser definido e o compromisso seguinte marcado para o dia 25, diante dos donos da casa. Os dois primeiros do triangular se classificam à penúltima etapa das Eliminatórias, que colocará frente a frente os dois melhores da América do Sul e os dois melhores da América do Norte, com duas vagas para a Copa do Mundo em jogo.

Caso o Brasil chegue até esta etapa, mas não consiga se classificar, ainda resta uma última chance: a repescagem mundial contra seleções da Europa, da Ásia/Oceania e da África.