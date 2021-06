Rugby: seleção masculina estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo

É apenas o primeiro jogo, mas o embate deste sábado (26), contra o Paraguai, já é decisivo para a seleção brasileira masculina de rugby nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2023, na França. A partida dos Tupis, como é conhecida a equipe nacional, será no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), às 19h (horário de Brasília).

#TBT de um Brasil x Paraguai aqui em São José dos Campos, palco do duelo deste sábado! Vamos pra cima, Tupis! 🏉🔥



Imagem: Fotojump pic.twitter.com/mMiqY5cDX6 — Brasil Rugby (@brasilrugby) June 24, 2021

Pelo regulamento, o Brasil prossegue na luta pela inédita classificação ao Mundial somente se derrotar os paraguaios. A vitória garante os Tupis em um triangular que será disputado em Montevidéu (Uruguai) com jogos nos dias 11 (contra Chile ou Colômbia) e 25 de julho (diante dos uruguaios).

A melhor seleção do triangular pega o ganhador do classificatório da América do Norte (Estados Unidos ou Canadá). O vencedor vai a Copa do Mundo. O perdedor enfrenta quem levar a melhor no confronto entre o segundo do mini-torneio sul-americano e o vice-líder da eliminatória norte-americana - que decidirá outra vaga no Mundial. O time batido nesta repescagem terá como última chance de ir à França um quadrangular contra times da Europa, África e Ásia/Oceania.

#TupisNaCopa Quem vencer o confronto do perdedor do playoff 1 contra vencedor do playoff 2 (playoff 3) também carimba seu passaporte para a Copa. O perdedor, porém, ainda tem uma última chance na disputa da repescagem mundial. pic.twitter.com/xvcDhA2FFw — Brasil Rugby (@brasilrugby) June 24, 2021

"Estamos com muita vontade de entrar em campo, mas felizes com todo processo de preparação que vivenciamos. O grupo está ganhando maturidade a cada semana. Tivemos a chegada de dois grandes profissionais para somar à comissão técnica [os auxiliares argentinos Damian Rotondo e Nicolás Lobbe]. Vamos acertar os últimos detalhes e ir para frente", afirmou o capitão dos Tupis, Felipe Sancery, à Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

"O Paraguai tem um jogo de paixão, de luta. É uma equipe que gosta de contato, com atletas grandes. Teremos um início de jogo intenso, mas estamos bem preparados, trabalhando duro desde o período da Superliga Americana de Rugby [Slar]", completou o brasileiro, citando o torneio disputado no Chile e no Uruguai, em que a maior parte dos atletas da seleção representou a franquia Cobras.

Tá chegando!!🏉 🔥



Muito trabalho e dedicação para chegarmos bem preparados.



Sábado, às 19h, os Tupis encaram o Paraguai com transmissão ao vivo na @espn 📺 pic.twitter.com/7CkQ1hlSnY — Brasil Rugby (@brasilrugby) June 24, 2021

A delegação reúne 36 jogadores, convocados no último dia 8. Deles, 28 disputaram a Slar pelo Cobras. A preparação foi feita no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), em São Paulo. A classificação para o Mundial é considerada prioridade na CBRu, tanto que, priorizando os treinamentos para as eliminatórias, a entidade preferiu abrir mão da participação da seleção no pré-olímpico da modalidade, disputado em Mônaco entre os últimos dias 19 e 20.