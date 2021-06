Série B: em jogo de quatro gols, Londrina e Botafogo empatam

Londrina e Botafogo empataram em 2 a 2, na noite desta quinta-feira (17) no estádio do Café, no interior do Paraná. Após a partida, válida pela 4ª rodada da Série B, o Alvinegro assumiu a 3ª posição da classificação com oito pontos, enquanto o Tubarão ficou no 16º lugar com três.

✔🦈 FIM DE JOGO!



Com gols de Tárik e Junior Pirambu, o #Tubarão empatou com o Botafogo por 2 a 2 no Estádio do Café!



Acompanhe o pós-jogo em nossos canais!

📳 #VamosPraCimaTubarão#LondrinaBotafogo#SérieB2021 #LECxBOT

A partida praticamente começou com o Botafogo na frente. Logo aos oito minutos, o atacante Rafael Navarro aproveitou boa cobrança de Chay para mandar de cabeça para o fundo das redes.

Depois, o Londrina até forçou o ritmo e chegou a criar boas oportunidades, mas não foi o suficiente para empatar a partida, o que só ocorreu aos oito minutos da etapa final. O volante Tárik finalizou de cabeça um escanteio cobrado por Ricardo Luz e igualou o marcador.

A partir daí o Alvinegro voltou a dominar a partida e criou três grandes chances até pular novamente na frente do placar. Aos 26 minutos, o volante Luís Oyama recebeu bom passe de Marco Antônio e, de frente para o gol, mandou para o fundo das redes.

Porém, na reta final, o Tubarão mostrou força para evitar outra derrota em casa e se deu bem. Aos 41, o goleiro botafoguense Douglas Borges fez defesa quase em cima da linha. No minuto seguinte, o atacante Júnior Pirambu aproveitou rebote do goleiro para estufar as redes e fechar o placar.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Náutico nos Aflitos no domingo (20). Na mesma data o Londrina vai até o estádio Rei Pelé para enfrentar o CSA.