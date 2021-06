Série C: Botafogo-PB derrota Altos-PI e assume liderança do Grupo A

O Botafogo derrotou o Altos por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (25) no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 5ª rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Belo chegou aos oito pontos e subiu seis posições na tabela, assumindo a liderança da chave. Já o Altos é o 3º colocado com sete pontos.

Vitória merecida, moral renovada. Seguimos firmes, família! Jogo a jogo, dando o nosso melhor, sabemos onde podemos chegar!#MaiordaParaíba #PorNossoSonho pic.twitter.com/iHZzLmCf8S — Botafogo-PB (@BotafogoPB) June 26, 2021

Em busca da primeira vitória em casa, o Botafogo partiu para cima com tudo logo no início do jogo. Aos dois minutos, Gabriel Araújo cruzou e Gabriel Yanno cabeceou para o gol, onde Mondragon salvou. Mas, no minuto seguinte, ele não conseguiu parar o ataque adversário. Welton entrou na área em velocidade, driblou os zagueiros e mandou no ângulo para abrir o placar.

Aos 17, o Belo seguia pressionando. O goleiro Mondragon acabou se enrolando com a bola, Welton ficou com o domínio e passou para Luã Lúcio, que foi derrubado dentro da área. Pênalti. Welton bateu mal e o goleiro defendeu. Aos 36, o time de João Pessoa perdeu outra grande chance, quando Luã Lúcio passou para Welton, que não conseguiu alcançar a bola.

Mesmo reduzindo o ritmo, o time da casa continuou dominando na etapa final. Aos 19, Welton invadiu a área e passou para Juninho, que viu o goleiro Mondragon se antecipar para evitar o perigo. Aos 22, Luã Lúcio só não ampliou porque o zagueiro Rafael Araújo salvou quase dentro do gol após Mondragon ser batido.

IMAGENS DO PRIMEIRO TEMPO 🔥



Golaço no começo, pênalti desperdiçado e muitas chances de gol criadas. Belo joga melhor que o adversário e se impõe no Almeidão



📸Guilherme Drovas#MaiordaParaíba #PorNossoSonho pic.twitter.com/FX0UjU80FW — Botafogo-PB (@BotafogoPB) June 26, 2021

Após perder tantas chances, o Belo quase foi surpreendido no final. Aos 41 minutos, Betinho não alcançou a bola na área. Na volta, Gean cruzou e Juninho Arcanjo bateu e por muito pouco não deixou tudo igual.

Porém, aos 47 Luã Lúcio puxou contra-ataque rápido e achou Marcos Aurélio, que bateu para defesa parcial do goleiro adversário. Juba aproveitou o rebote e fechou o placar em 2 a 0.

Na próxima rodada, o Altos tenta a recuperação jogando dentro de casa contra o Floresta no domingo (4). No sábado (3), o Botafogo visita o Tombense.