Série C: Tombense derrota Ferroviário, líder do Grupo A

Em Tombos, no interior mineiro, o Tombense bateu o Ferroviário por 3 a 0 na abertura da 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o revés, a equipe cearense permaneceu na liderança do Grupo A com sete pontos. Já o Gavião Carcará venceu a primeira, alcançando seis pontos e ocupando provisoriamente a 4ª posição da chave.

Jogando dentro de casa e precisando do resultado, a equipe mineira partiu para cima. Aos oito minutos, o goleiro Rafael apareceu muito bem para evitar o primeiro gol do Tombense. E, aos 13, as redes balançaram. O camisa 11 do Carcará, Everton Galdino, roubou a bola do adversário e finalizou muito bem para abrir o placar em Tombos. Aos 22, só não saiu o segundo gol porque o atacante David, que é destro, bateu de perna canhota e mandou para longe uma bela oportunidade.

Aos 31, Amarildo recebeu de Everton Galdino e forçou o goleiro Rafael a fazer uma grande defesa. A bola ainda bateu na trave. O Ferrão escapou de levar mais um gol. Ainda no primeiro tempo, as redes balançaram mais uma vez. Aos 41, Everton Galdino fez mais um para o Carcará. Após rebote do goleiro, Amarildo cruzou na cabeça do artilheiro, que finalizou.

No segundo tempo, quando o jogo havia caído de ritmo e o time visitante tentava criar alguma coisa, o Tombense fez mais um. Aos 24, o volante Rodrigo bateu bem da entrada da área e depois do desvio viu a bola ir para o fundo do gol do Ferrão. Depois o jogo foi marcado por várias alterações e por uma grande chance de cada um dos times. Mas o placar continuou em 3 a 0 para o Tombense.

Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. Na Arena da Amazônia, o Tombense pega o Manaus no sábado (26). No mesmo dia, o Ferroviário visita a Jacuipense.