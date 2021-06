Série D: Bangu e Boavista se enfrentam em Moça Bonita

Bangu e Boavista se encontram, neste domingo (27) a partir das 15h (horário de Brasília) no estádio de Moça Bonita, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Domingo é dia de futebol, não é? Às 15h, tem #SérieDnaTVBrasil ! O @Banguoficial recebe o @boavistasc em um jogão do futebol carioca. O alvirrubro tenta sua primeira vitória e o verdão de Saquarema quer seguir nas cabeças do grupo A07. É #AoVivo https://t.co/LNBnNcWCdp. pic.twitter.com/8cdSfbzrbc — TV Brasil (@TVBrasil) June 26, 2021

Entre as duas equipes, quem chega ao confronto em situação mais confortável é o Verdão de Saquarema, que ocupa a terceira posição da chave com os mesmos cinco pontos do líder Madureira. Já o Alvirrubro está na 7ª posição (vice-lanterna) com dois pontos.

O Bangu, que chega à partida em busca de sua primeira vitória na competição, vem de empate por 1 a 1 com o Cianorte (PR). Para o jogo deste domingo o técnico Felipe Loureiro tem um desfalque certo, o goleiro Paulo Henrique, que foi expulso no confronto do último domingo. Assim, a expectativa é que o reserva Isaac assuma a posição.

Caso o comandante do Alvirrubro mude apenas o goleiro em relação à escalação anterior, os donos da casa devem entrar em casa assim: Isaac; Carlos Eduardo, Israel, Rafael Esculápio e Raí Lopes; Marcelo Mattos, Denilson, Miller e Luís Araújo; Rochinha e Rafael Carioca.

A semana está acabando, mas a preparação do Bangu segue à todo vapor para mais um duelo pela Série D! No domingo, o Alvirrubro recebe o Boavista e o jogo será transmitido AO VIVO pela TV Brasil, às 15h! Então, já prepare um lugar no sofá para torcer para o nosso Gigante! ⚪🔴 pic.twitter.com/h8xNAybWuX — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) June 24, 2021

Já o Boavista chega em uma posição mais confortável, vindo justamente de um empate em 1 a 1 com o Madureira.

Para esta partida o técnico Leandrão deve manter a estratégia de apostar em jovens valores, como o atacante Marcelo Henrique, de apenas 17 anos, que garantiu o único triunfo do Verdão de Saquarema na Série D (por 1 a 0 sobre o Santo André pela 2ª rodada).

Uma ausência certa é a do lateral-esquerdo Jean Victor, que, na última sexta-feira (25), foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro para a disputa da Série B do Brasileiro.

Bem-vindo, Jean Victor! 🦊⚽



Cruzeiro oficializa a contratação do lateral-esquerdo Jean Victor junto ao Boavista-RJ.



Saiba mais: https://t.co/BVT3VZPulX#CruzeiroCentenario



📸 Eduardo Peralta pic.twitter.com/J7rZ0jJnrS — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 25, 2021

Assim, a provável escalação do Boavista para a partida é: Klever (Ary); Caio Felipe, Gustavo, Victor Pereira e Luiz Fernando; Ralph, Lucas Lourenço e Marion; Ryan, Marcos Silva e Matheus.