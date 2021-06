Em revanche de final estadual, Sousa bate Campinense pela Série D

Três dias após decidirem o título paraibano, Sousa e Campinense se reencontram no Marizão, em Sousa (PB), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vice-campeões estaduais, os anfitriões, desta vez, levaram a melhor e venceram por 3 a 2 na partida que encerrou a terceira rodada do Grupo 3 da competição nacional.

A vitória levou o Dinossauro aos seis pontos e à segunda posição da chave, três pontos atrás do líder ABC-RN. A Raposa caiu para terceiro lugar, com os mesmos quatro pontos de Atlético-CE e Central-PE, ficando à frente dos cearenses nos gols marcados (oito a sete) e dos pernambucanos pelo saldo (dois a zero).

O duelo marcou a estreia do técnico Warley no comando do Sousa. Ex-atacante de São Paulo, Udinese (Itália), Grêmio e seleção brasileira, ele assumiu o time no lugar de Índio Ferreira, que deixou o clube após a final do Campeonato Paraibano.

O Sousa saiu na frente aos 38 minutos, em chute no ângulo de Dentinho, que havia acabado de entrar no lugar do também atacante Juninho. Quatro minutos depois, o Campinense igualou com o atacante Marcus Nunes, que aproveitou a sobra de uma bola solta pelo goleiro João Victor na pequena área.

Na etapa final, a Raposa tomou a dianteira do marcador aos 19 minutos, em golaço de fora da área do lateral Felipinho. O Dinossauro, porém, conseguiu a virada em dois gols de pênalti do volante Liniker, aos 29 e aos 37 minutos.

Os dois times voltam a campo no domingo (27). O Campinense visita o Central no Lacerdão, em Caruaru (PE), às 15h (horário de Brasília). Às 16h, o Sousa encara outro rival paraibano: o Treze, no Amigão, em Campina Grande (PB).