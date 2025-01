Casal de patinadores russos estava em avião que caiu em Washington

Aeronave se chocou com helicóptero do Exercito dos EUA em Washington

Os treinadores de patinação no gelo nascidos na Rússia e ex-campeões mundiais Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do avião da American Airlines que caiu no rio Potomac, em Washington, na noite de quarta-feira (30), informaram o Kremlin e a mídia estatal.

Um jato regional de passageiros da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram no Potomac após uma colisão no ar perto do Aeroporto Nacional Reagan Washington na noite de quarta-feira (30), disseram autoridades, que não informaram quantas vítimas fatais, mas sugeriram que talvez não haja sobreviventes.

Shishkova e Naumov, que eram casados, venceram o campeonato mundial de patinação artística em duplas em 1994 e supostamente moravam nos Estados Unidos desde pelo menos 1998, onde treinavam jovens atletas do esporte.

O casal estava voltando de competição e viajando com um grupo de jovens patinadores. A agência de notícias russa Mash publicou uma lista de 13 patinadores, muitos deles filhos de emigrantes russos nos EUA, que supostamente estavam no avião.

Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética, também estava a bordo, segundo a TASS. Ela era treinadora do clube de patinação artística de Washington, de acordo com seu site.

Algumas agências de notícias russas informaram que Shishkova e o filho de Naumov, Maxim Naumov, que competiu pelos EUA, também poderiam estar no voo, mas o jornal Daily Mail citou outro competidor, Anton Spiridonov, dizendo que tinha visto o Maxim voar dois dias antes.

A U.S. Figure Skating, órgão que rege a patinação artística nos Estados Unidos, disse que atletas, técnicos e familiares estavam retornando do Acampamento Nacional de Desenvolvimento realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA no Kansas.

"Estamos devastados por essa tragédia indescritível e guardamos as famílias das vítimas em nossos corações", disse em um comunicado.

O Kremlin expressou suas condolências às famílias dos cidadãos russos que perderam suas vidas na queda do avião e disse que a notícia de que Shishkova e Naumov estavam a bordo parece estar confirmada.

"Havia outros de nossos concidadãos a bordo. Hoje recebemos más notícias de Washington. Sentimos muito e enviamos nossas condolências às famílias e amigos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

A federação de patinação artística da Rússia expressou suas condolências àqueles que perderam entes queridos no acidente, mas disse que não poderia fazer mais comentários.

