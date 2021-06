Série D: Santo André e São Bento duelam por lugar no G4 do Grupo 7

O duelo paulista entre Santo André e São Bento abre neste sábado (26), às 15h (horário de Brasília), a quarta rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), será transmitida ao vivo pela TV Brasil. O gramado do estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), onde o clube do ABC paulista normalmente manda os jogos, passa por reforma.

As equipes somam três pontos em três rodadas. O Ramalhão, por ter uma vitória, fica à frente no critério de desempate e ocupa o quarto lugar da chave, abrindo a zona de classificação ao mata-mata, mas perdeu os últimos dois compromissos. O Bentão empatou os jogos que disputou e aparece na sexta posição, atrás do Cianorte-PR (quinto) por ter marcado menos gols (três a um). Um triunfo em Diadema levaria o clube de Sorocaba (SP) para o G4.

Será o segundo encontro entre os times em 2021. O primeiro, em 13 de abril, foi no Canindé, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista e terminou empatado sem gols. O São Bento até balançou as redes, mas o tento do meia Patrick Vieira foi anulado. O técnico do Santo André era Paulo Roberto Santos, que atualmente comanda justamente o Bentão.

Os elencos que estarão em campo neste sábado são bem diferentes daqueles de abril. No Ramalhão, restaram somente quatro jogadores que disputaram o Estadual: o lateral Ruan, o zagueiro PV, o volante Dênis Germano e o goleiro Fabrício Araújo. Para a Série D, o clube aproveitou atletas que estavam emprestados, outros que subiram da base e contrataram dez reforços. O mais recente é o zagueiro Wesley Barbosa, que participou da campanha do Velo Clube na Série A2 (segunda divisão) do Paulista.

O Ramalhão anuncia a contratação de WESLEY BARBOSA para a Série D.

✅Wesley Barbosa Gama Silva

Zagueiro

26 anos - 1,88m - 83 kg

SUGOI Construtora

OSSEL

Giuliana Flores

Ramos Peixe e Gelo pic.twitter.com/TUIf6Yymas — ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ (@ecsantoandre) June 23, 2021

Se mantiver a equipe que foi derrotada pela Portuguesa por 1 a 0 no último sábado (19), no Canindé, em jogo transmitido pela TV Brasil, o técnico Wilson Júnior escalará o Santo André com Fabrício Araújo; Eliandro, PV, Léo Gobo e Gilberto Jesus; Bruno Luiz, Gian, Gledson e Haylan; Nunes e David Ribeiro.

O São Bento também mudou bastante após o rebaixamento no Paulista. O elenco tem apenas três remanescentes do Estadual: o volante Fábio Bahia, o zagueiro Marcelo Sendeski e o atacante Kayan - este último formado no clube. Além de segurar outros jogadores revelados na base e que tinham acabado de subir ao profissional, foram trazidos 18 reforços e acertada a volta de Paulo Roberto, técnico que levou a equipe do interior da Série D para a B entre 2016 e 2017.

Seguimos trabalhando. Sábado tem Santo André x São Bento, as 15h em Diadema 🔵⚪⚽ pic.twitter.com/LaPNoiNase — EC São Bento (@ECSaoBento1913) June 24, 2021

Para o duelo, o Bentão tem força máxima à disposição. Caso o treinador siga com a base que tem atuado, a provável escalação terá William; Makelele, Dogão, Fellipe Ferreira e Alyson; Fábio Bahia, Judson e Fraga; Igor Bolt, Anderson Cavalo e Kayan. Foi com estes titulares que a equipe empatou sem gols com a Inter de Limeira no domingo passado (20), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.