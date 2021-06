Tóquio: Brasil tem mais 3 classificados no tênis de mesa Paralímpico

Neste sábado (26), a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) confirmou os nomes dos atletas que foram convidados a participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, uma lista que conta com três brasileiros: David Freitas (classe M3), Marliane Santos (F3) e Millena França (F7). Com isso, o total de atletas que representarão o Brasil no tênis de mesa na competição chega a 14.

David Freitas, Marliane Santos e Millena França completam a equipe brasileira de tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos



➡️ https://t.co/Z6xiDffGhu pic.twitter.com/7WtSy4DXYB — CBTM (@CBTM_TM) June 26, 2021

Tanto Marliane quanto Millena chegam à primeira Paralimpíada da carreira. Millena, de 24 anos, é a 12ª do mundo em sua classe, que engloba atletas andantes com algum tipo de deficiência físico-motora. Marliane é a 23ª no ranking da F3, uma das classes de atletas cadeirantes (1 até 5).

Já David, o mais experiente dos três, com 43 anos, fará sua segunda participação em Paralimpíadas, já que esteve no Rio em 2016. Sua classe, a M3, é a equivalente à de Marliane para os homens.

Antes da confirmação dos convites feitos pela ITTF, o Brasil já possuía uma extensa delegação no tênis de mesa paralímpico, com cinco atletas conquistando vaga por terem sido campeões individuais nos Jogos Parapanamericanos de Lima, em 2019. Outros cinco alcançaram a vaga por meio do ranking mundial. Por último, no começo do mês, Jennyfer Parinos garantiu um lugar em Tóquio ao vencer a seletiva mundial realizada na Eslovênia.